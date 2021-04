Tik Tok, è morto Riccardo Coman: il ragazzo che combatteva il cancro sui social (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo - Il Tiktoker italiano Riccardo Coman non ce l'ha fatta. Riccardo aveva appena 17 anni ed era originario di Bergamo . combatteva da qualche anno con un cancro : nonostante l'avanzare della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Bergamo - Il Tiktoker italianonon ce l'ha fatta.aveva appena 17 anni ed era originario di Bergamo .da qualche anno con un: nonostante l'avanzare della ...

