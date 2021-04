Sport in tv oggi (domenica 18 aprile): orari e programma completo. Tutti gli eventi in streaming (Di domenica 18 aprile 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 18 aprile, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il tennis con la finale del Master 1000 di Montecarlo, il ciclismo con la Amstel Gold Race, ed i motori, con le gare del GP di Imola della F1 e del GP di Portogallo del Motomondiale. In programma anche gli Europei di judo e la finale scudetto di volley. Sport IN TV domenica 18 aprile: orari E programma completo 10.00 Moto3, warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN 10.30 MotoGP, warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN 11.00 Moto2, warm up – Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed18, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il tennis con la finale del Master 1000 di Montecarlo, il ciclismo con la Amstel Gold Race, ed i motori, con le gare del GP di Imola della F1 e del GP di Portogallo del Motomondiale. Inanche gli Europei di judo e la finale scudetto di volley.IN TV1810.00 Moto3, warm up – SkyMotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN 10.30 MotoGP, warm up – SkyMotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN 11.00 Moto2, warm up – Sky ...

Advertising

DAZN_IT : Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della gr… - PiacereIseo : Franciacorta, un altro stop Ora i play-off sono lontani - Brescia Oggi - paperonzolo : Comunque oggi stavo ripensando a come l'ambiente rugby sia il migliore. Mai nessuna polemica o sceneggiata. Non c'è… - gianlucarossitv : 18.4.2021 Oggi su Il Giorno la puntata n.252 della mia rubrica satirica settimanale Bar dello Sport. Leggila dal l… - TuttoRossoblu : ??#CAGPAR finisce 4-3. ???????Per un attimo, basta calcoli. La partita oggi disputata al #SardegnaArena dimostrazione… -