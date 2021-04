Serie C 2020 2021 | Casarini stende la Pergolettese | l’Alessandria resta in scia al Como

(Di domenica 18 aprile 2021)piega 1-0 lanel match del Moccagatta, valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato digrazie alla rete siglata da Federiconel primo tempo. In virtù di questo risultato i piemontesi blindano il secondo posto con 68 punti, tornando ad una sola lunghezza dalcapolista, mentre i lombardino tredicesimi a quota 43 insieme al Piacenza. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un ottimo approccio alla partita e, dopo soli nove minuti, si ritagliano la prima grande occasione da rete con un colpo di testa di Eusepi su cross di Parodi, che costringe Soncin ad un importante risposta. La formazione ospite inizialmente fa fatica a rendersi pericolosa ma, con il passare ...

