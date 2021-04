Salvini: “Via Speranza? Se vede solo ‘rosso’ sì” (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro “Speranza deve restare al suo posto? Se fa il suo lavoro sì. Ma se fa politica e vede solo ‘rosso’ parlando di chiusure, chiusure e chiusure, no”. Lo dice Matteo Salvini, oggi al Tg5, nel giorno in cui il titolare della Salute chiede di “non usare la pandemia come una clava nel dibattito politico”. Gli italiani, aggiunge il leader della Lega, “è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il coprifuoco”. Sul caso Open Arms, per il quale il leghista è stato rinviato a giudizio, Salvini commenta: “Ho passato la mia prima domenica da imputato per sequestro di persona. Io ho fatto il mio quello per cui mi ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro “deve restare al suo posto? Se fa il suo lavoro sì. Ma se fa politica eparlando di chiusure, chiusure e chiusure, no”. Lo dice Matteo, oggi al Tg5, nel giorno in cui il titolare della Salute chiede di “non usare la pandemia come una clava nel dibattito politico”. Gli italiani, aggiunge il leader della Lega, “è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il coprifuoco”. Sul caso Open Arms, per il quale il leghista è stato rinviato a giudizio,commenta: “Ho passato la mia prima domenica da imputato per sequestro di persona. Io ho fatto il mio quello per cui mi ...

