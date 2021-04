Sabrina Ferilli a Domenica In sbotta sulle critiche. Sorpresa della De Filippi (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica in L’attrice si è raccontata tra vita pubblica e privata. La Sorpresa di Maria e le lezioni social da parte di Mara Venier Pubblicato su 18 Aprile 2021 Tra gli ospiti della puntata di Domenica In, in onda Domenica 18 aprile alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier. Sabrina Ferilli si è raccontata in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Non sono mancati momenti di ilarità al termine. La conduttrice ha dato lezioni social all’attrice di Svegliati Amore Mio, la fiction in onda su Canale 5. Sabrina ha raccontato che da qualche giorno è sbarcata ufficialmente su Instagram, ma ha svelato di non essere ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)in L’attrice si è raccontata tra vita pubblica e privata. Ladi Maria e le lezioni social da parte di Mara Venier Pubblicato su 18 Aprile 2021 Tra gli ospitipuntata diIn, in onda18 aprile alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier.si è raccontata in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Non sono mancati momenti di ilarità al termine. La conduttrice ha dato lezioni social all’attrice di Svegliati Amore Mio, la fiction in onda su Canale 5.ha raccontato che da qualche giorno è sbarcata ufficialmente su Instagram, ma ha svelato di non essere ...

