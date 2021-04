Riaperture, Sileri "Non dovremo temere di chiudere, ma presto per togliere coprifuoco"-IL PIANO (Di domenica 18 aprile 2021) I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed è presto per togliere il coprifuoco, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dalla Stampa. Ma è fiducioso... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 aprile 2021) I numeri non sono ancora così buoni da abbattere le restrizioni ed èperil, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato dalla Stampa. Ma è fiducioso...

Advertising

GDS_it : #Riaperture dal 26 aprile, #Sileri: 'È ancora presto per togliere il coprifuoco' - AzzurraGrazian3 : Televirologi, politici alla Sileri (bene sarebbe che torni in ospedale dove c’è bisogno), s-giornalisti del mainstr… - alelu62 : Sileri vuole tenerci ancora tutti ai domiciliari e si scaglia contro le riaperture: 'Una follia'… - salernonotizie : Anche Sileri contro il governo per le riaperture: “Decisamente avventate” -