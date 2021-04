Riaperture e pass: nuova riunione. “Coprifuoco resta” (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - Riaperture e pass per spostamenti tra regioni: nuova riunione. Il Coprifuoco, invece, "non è in discussione". A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai cittadini di muoversi tra regioni di colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di Riaperture. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del Coprifuoco, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. "Sul Coprifuoco non c'è nulla da dire, non è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) -per spostamenti tra regioni:. Il, invece, "non è in discussione". A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana unacabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sulper consentire ai cittadini di muoversi tra regioni di colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà lafase di. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. "Sulnon c'è nulla da dire, non è in ...

