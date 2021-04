Nasa: SpaceX di Musk porterà la prima donna sulla luna (Di domenica 18 aprile 2021) L'arrivo della prima donna, osserva la Nasa, sarà solo il primo passo verso un cambiamento che prevede di portare presto sulla superficie del nostro satellite anche la prima persona di colore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) L'arrivo della, osserva la, sarà solo il primo passo verso un cambiamento che prevede di portare prestosuperficie del nostro satellite anche lapersona di colore L'articolo proviene da Firenze Post.

