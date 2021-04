Napoli-Inter oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Il Napoli ospita l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona, big match che chiude la 31esima giornata della Serie A 2020/2021. Una sfida tra due squadre in salute, nonostante il Napoli abbia perso l’ultimo big match giocato, contro la Juventus. I partenopei cercano una vittoria prestigiosa per mantenersi a ridosso della zona Champions League. L’Inter cercherà invece di allungare la striscia di 11 vittorie consecutive in campionato, per avvicinarsi sempre di più alla vittoria dello Scudetto. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le 20.45 di domenica 18 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ilospita l’allo Stadio Diego Armando Maradona, big match che chiude la 31esima giornata della. Una sfida tra due squadre in salute, nonostante ilabbia perso l’ultimo big match giocato, contro la Juventus. I partenopei cercano una vittoria prestigiosa per mantenersi a ridosso della zona Champions League. L’cercherà invece di allungare la striscia di 11 vittorie consecutive in campionato, per avvicinarsi sempre di più alla vittoria dello Scudetto. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le 20.45 di domenica 18 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, Sky SportA e Sky Sport (canale 251), oltre che inper gli abbonati su Sky Go ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Conte per #NapoliInter - sportface2016 : #NapoliInter oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming #SerieA 2020/2021 - calciomercatoit : ??#Inter - #Meret idea concreta per il post-#Handanovic ??#CMITmercato -