MotoGP | Maverick Viñales | “Non so ancora quale sia il problema | ma c’era qualcosa che non andava Tempi sul giro troppo lenti”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) Dopo due buone gare in Qatar, chiuse in prima e quinta posizione,non riesce a confermarsi ad alti livelli a Portimao e deve accontentarsi di un modesto undicesimo posto al termine del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Yamaha Factory, costretto a partire dalla quarta fila in griglia (cancellato il suo miglior tempo in Q2 per track limits), è sprofondato subito in fondo al gruppo a causa di una partenza disastrosa che ha pregiudicato di fatto la sua gara. “Non sosia il, ma di sicuroche non. I nostrisulerano molto. Non ho potuto fare nulla, a ...