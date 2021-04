L' iceberg A68 si è sciolto Ecco perché | era il più grande del mondo

(Di domenica 18 aprile 2021) Unpiùdella regione Liguria e dell'isola di Cipro non c'è più. Si è. Si è conclusa la storia dell'A68 , conosciuto come l'piùdel. Secondo ...

Unpiù grande della regione Liguria e dell'isola di Cipro non c'è più. Si è sciolto . Si è conclusa la storia dell', conosciuto come l'più grande del mondo . Secondo quanto riportato dalla Bbc, della montagna di ghiaccio che copriva un'area di quasi 6mila metri quadrati adesso restano soltanto ...Si è sciolto l'più grande del mondo, diventato una star dei social media e noto con il nome di. Lo riporta la Bbc. Era grande circa 6mila km quadrati, pesava quasi un miliardo di tonnellate e si era ...Roma, 18 aprile 2021 - Un iceberg più grande della regione Liguria e dell'isola di Cipro non c'è più. Si è sciolto. Si è conclusa la storia dell' iceberg A68, conosciuto come l'iceberg più grande del ...Si era staccato dalla piattaforma Larsen C dell'Antartide nel 2017 ed era rimasto immobile per un anno. Poi aveva iniziato la deriva verso Nord spinto da venti e correnti. Il blocco, pesava un miliard ...