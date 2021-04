Libero: Conte considera il Napoli l’ultima prova del nove sulla grandezza dell’Inter (Di domenica 18 aprile 2021) Il Napoli, per Libero, rappresenta l’ultimo stress test dell’Inter in vista della prossima stagione. “L’ultimo chilometro comincia da Napoli (20.45, diretta Sky Sport), la squadra che Conte ha sempre ritenuto da scudetto quanto la sua Inter, in una sorta di richiamo ad un lavoro congiunto ai fianchi della Juventus. Il Napoli non ha risposto presente, ma ora che può contare sui titolari (Osimhen dall’inizio) rappresenta agli occhi di Conte l’ultima prova del nove sulla grandezza dell’Inter, una sorta di stress test per l’anno prossimo”. Una eventuale sconfitta non cambierà nulla in ottica scudetto, ma precluderebbe a Conte il record a cui punta, “Solo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Il, per, rappresenta l’ultimo stress testin vista della prossima stagione. “L’ultimo chilometro comincia da(20.45, diretta Sky Sport), la squadra cheha sempre ritenuto da scudetto quanto la sua Inter, in una sorta di richiamo ad un lavoro congiunto ai fianchi della Juventus. Ilnon ha risposto presente, ma ora che può contare sui titolari (Osimhen dall’inizio) rappresenta agli occhi didel, una sorta di stress test per l’anno prossimo”. Una eventuale sconfitta non cambierà nulla in ottica scudetto, ma precluderebbe ail record a cui punta, “Solo ...

