Le voci su Ronaldo: "Ecco perché non gioca..." (Di domenica 18 aprile 2021) Cristiano Ronaldo non è stato convocato per il match contro l'Atalanta per un infortunio muscolare con Paratici che ha confermato il problema muscolare. I tifosi sui social: "Paga il lancio della maglia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Cristianonon è stato convocato per il match contro l'Atalanta per un infortunio muscolare con Paratici che ha confermato il problema muscolare. I tifosi sui social: "Paga il lancio della maglia"

Advertising

sportli26181512 : Paratici: 'Ronaldo? Non aveva senso rischiarlo. E le voci di mercato...': Paratici: 'Ronaldo? Non aveva senso risch… - ilbianconerocom : #Paratici: '#Ronaldo fuori di comune accordo. #Donnarumma? Le voci ci sono sempre' - ilbianconerocom : Qui le dichiarazioni integrali ?? - albertopaderni : @PaoloCond Curioso che contemporaneamente filtrano voci di un Ronaldo che dice no grazie non vado a Bergamo per dis… - GCasareale : @vitoreggia62 @PauDybala_JR @AlvaroMorata @juventusfc Se alludi a una Juve senza Ronaldo la prossima stagione, prob… -