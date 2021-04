(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo della Lazio. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo all’ “Olimpico” per affrontare la formazione di Simone(assente per covid). Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i biancocelesti. Stato d’animo – “Parto dai numeri, se vieni in casa della Lazio e fai 16 tiri a 12 vuol dire che ha disputato una grande prestazione. Sapevo che aspettandoli potevamo subire ma se giochiamoci salviamo, mi porto soprattutto questo a casa. Chiaro, affrontavamo una squadra forte ma avremmo meritato anche di pareggiarla“. Calendario – “Il campo di darà il verdetto, vincere gli scontri diretti significa avere ...

Advertising

anteprima24 : ** #Inzaghi: 'Meritavamo di pareggiare, giocando così ci salveremo di sicuro' ** - infoitsport : Benevento, Inzaghi: 'Subìto gol da polli. Meritavamo il pari' - ottopagine : Benevento, Inzaghi: 'Subìto gol da polli. Meritavamo il pari' #Benevento - sassuolonews : Inzaghi: 'Consigli con noi sempre il migliore in campo. Meritavamo il pari' #BeneventoSassuolo - CalciohellasIt : Le dichiarazioni di Akpa Akpro dopo la vittoria della Lazio contro l'Hellas Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Meritavamo

TUTTO mercato WEB

'La classifica deve darci quello stimolo per crederci sempre di più - ha continuato- . La squadra ha avuto coraggio e voleva pareggiare a tutti i costi e loanche'. 'Dobbiamo ...SIMONE- 'Farà il tampone. La salute è la cosa più importante. Spero di averlo al mio fianco domenica all'Olimpico, anche se non sarà facile affrontarlo dal punto di vista dei sentimenti'.Dopo il ko col Sassuolo, Inzaghi mastica amaro. “Mi spiace per il gol preso, non è da noi – ha spiegato il tecnico del Benevento -. Avevamo preparato la gara per stringere gli spazi e Boga è passato i ...Inizierà a breve la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento che commenterà la sconfitta interna col Sassuolo che, tuttavia,.