Covid: Salvini, 'estendere riaperture dei locali anche al chiuso e stop coprifuoco alle 22' (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - actarus1070 : Covid, la virologa Ilaria Capua e la clamorosa ammissione sulla Cina: 'Il virus può essere stato generato in labora… - ghioldip : RT @metaanto: Mughini :non è giusto processare Salvini ma trovo ingiuste le accuse a Speranza il quale si è trovato in mezzo ad una tragedi… -