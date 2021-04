Che tempo che fa | Carlo Verdone e Orietta Berti ospiti di Fabio Fazio | stasera su Rai3

(Di domenica 18 aprile 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, cond'eccezione in questa domenica 18 aprile 2021, comee Dori Ghezzi.sudalle 20:00 nuovo appuntamento con CheChe Fa. Al fianco dicome sempre ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Tra glidella puntata ci saranno, il Commissario Europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton a cuifarà una ...

Advertising

vonderleyen : Oggi celebriamo i 70 anni dalla firma del Trattato di Parigi che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell’A… - ladyonorato : Qualcuno la rivoluzione ha già iniziato a farla, pacificamente, da tempo. Chi reclama il diritto al lavoro ed alla… - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - asiaxtpwk : RT @28HABITX: Questo è il progetto che abbiamo organizzato. Sarà veramente una cosa bella, potremmo passare del tempo tutti insieme a comme… - claudiaxgolden : RT @28HABITX: Questo è il progetto che abbiamo organizzato. Sarà veramente una cosa bella, potremmo passare del tempo tutti insieme a comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo

... e lasciandole 'ilnecessario' per considerare la recente offerta giunta dal gruppo spagnolo Acs,, in caso si concretizzasse, le indiscrezioni vedono mettere sul piatto fino a 10 miliardi ...20' - Contropiede giallorosso con Carles Perezserve Pedro in area: l'ex Barcellona perde undi gioco e la sua conclusione viene deviata in corner da Mandragora 15' - Toro vicino al ...Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A si schierano contro il progetto della Superlega.Cancello blindato e campo di Ponte Pizzinnu sgomberato: l'area che prima era occupata da alcune famiglie di etnia rom, nella periferia di Porto Torres, è stata chiusa e sigillata con tanto di lucchett ...