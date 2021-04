Brescia-Dinamo Sassari: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Germani Brescia e Banco di Sardegna Sassari si affrontano nel lunch match della 28° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I Bresciani scendono in campo dopo il recente filotto di sconfitte che ha messo in salita la strada verso i playoff. La Dinamo Sassari invece ben salda al quinto posto non dovrebbe avere problemi nel centrare il piazzamento alla post season. Domenica 18 aprile alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire in esclusiva streaming su Eurosport Player. LIVE – Brescia-Dinamo Sassari, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN diretta (sportface.it) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Germanie Banco di Sardegnasi affrontano nel lunch match della 28° giornata del campionato diA1. Ini scendono in campo dopo il recente filotto di sconfitte che ha messo in salita la strada verso i playoff. Lainvece ben salda al quinto posto non dovrebbe avere problemi nel centrare il piazzamento alla post season. Domenica 18 aprile alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire in esclusivasu Eurosport Player. LIVE –A1RISULTATO IN(sportface.it) SportFace.

