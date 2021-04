Batman: 5 cose che (forse) non sapete sulla serie con Adam West (Di domenica 18 aprile 2021) In occasione del ritorno della mitica serie su Rai 4, ecco qualche curiosità sul Batman televisivo degli anni Sessanta con Adam West. Sono passati poco più di 55 anni da quando Adam West indossò per la prima volta i panni del vigilante di Gotham City: il primo episodio di Batman, infatti, andò in onda sulla ABC negli Stati Uniti il 12 gennaio 1966. Un autentico fenomeno dell'epoca, ancora oggi ricordato con affetto: nel 2016, stilando una classifica delle 100 migliori serie americane sotto forma di libro, i noti critici televisivi Alan Sepinwall e Matt Zoller Seits hanno incluso lo show (posizione numero 82), e non sono mancati gli omaggi in altre produzioni cinematografiche e televisive basate sui fumetti DC, come ad esempio … Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021) In occasione del ritorno della miticasu Rai 4, ecco qualche curiosità sultelevisivo degli anni Sessanta con. Sono passati poco più di 55 anni da quandoindossò per la prima volta i panni del vigilante di Gotham City: il primo episodio di, infatti, andò in ondaABC negli Stati Uniti il 12 gennaio 1966. Un autentico fenomeno dell'epoca, ancora oggi ricordato con affetto: nel 2016, stilando una classifica delle 100 miglioriamericane sotto forma di libro, i noti critici televisivi Alan Sepinwall e Matt Zoller Seits hanno incluso lo show (posizione numero 82), e non sono mancati gli omaggi in altre produzioni cinematografiche e televisive basate sui fumetti DC, come ad esempio …

Advertising

ChrisHart_imfg : @f_passerini94 @ricpuglisi Beh ma per fortuna Twitter ha te, novello Batman. Tu proteggi tutti dalle cose sbagliate… - LAnsiosame : @DickJhonGrayson Però direi che decidere le cose con la monetina risale a prima di Batman, dai ?? - laviniamainardi : RT @eschatonit: Si parla tanto di come la Marvel ha asfaltato la DC sui lungometraggi per adulti, ma non si parla mai della supremazia DC s… - eschatonit : Si parla tanto di come la Marvel ha asfaltato la DC sui lungometraggi per adulti, ma non si parla mai della suprema… - GimmyP85 : il fatto che la #Murgia abbia timore della divisa, in quale posizione di classifica, tra le cose del non ce ne freg… -