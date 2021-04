Bari-Palermo, Fontana: “Che dolore vederle in C, ma c’è una differenza. La nuova proprietà rosanero…” (Di domenica 18 aprile 2021) "Bari mi ha fatto diventare grande, Palermo è stata la conclusione di un meraviglioso percorso. Che dolore vederle in C, ma questo momento passerà".Parola di Alberto Fontana. Diversi sono stati i temi trattati dal portiere di Bari e Palermo, che ha terminato la sua carriera in Sicilia e indossato la maglia rosanero dal 2006 al 2009: dalla sua esperienza nelle due piazze, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Giacomo Filippi e dalla compagine pugliese."La storia sarebbe anche potuta continuare, perché Antonio Conte mi voleva nel Bari appena promosso in A, proprio nel 2009. Non trovammo un’intesa e decisi di smettere. Ma restano due esperienze meravigliose. In Puglia fu la prima avventura davvero lontano da casa e mi resi conto di essere ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) "mi ha fatto diventare grande,è stata la conclusione di un meraviglioso percorso. Chein C, ma questo momento passerà".Parola di Alberto. Diversi sono stati i temi trattati dal portiere di, che ha terminato la sua carriera in Sicilia e indossato la maglia rosanero dal 2006 al 2009: dalla sua esperienza nelle due piazze, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Giacomo Filippi e dalla compagine pugliese."La storia sarebbe anche potuta continuare, perché Antonio Conte mi voleva nelappena promosso in A, proprio nel 2009. Non trovammo un’intesa e decisi di smettere. Ma restano due esperienze meravigliose. In Puglia fu la prima avventura davvero lontano da casa e mi resi conto di essere ...

