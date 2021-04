Atletica: Eyob Faniel si impone nella 10 km di Mujalonga sul Mar (Di domenica 18 aprile 2021) Eyob Faniel alza le braccia al cielo. L’azzurro infatti si è imposto nella 10 km di Mujalonga sul Mar, a Muggia, nel golfo di Trieste, con il tempo finale di 28:34. Dopo le tre settimane di allenamento in quota, sugli altipiani del Kenya, il vicentino – classe 1992, delle Fiamme Oro – si è preso quindi un importante successo, in una gara che ha visto finire alle sue spalle Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), capace di trovare il personale a 29:16, e Nekagenet Crippa (Esercito), terzo in 29:18 (PB). Al femminile invece, l’affermazione sul traguardo giuliano è andata all’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) in 32:53, nettamente davanti alla ruandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno, 33:35) e alla burundese Cavaline Nahimana (Libertas Runners Livorno, 33:42); con Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, in 34:23) e Anna Incerti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Eyob Faniel alza le braccia al cielo. L’azzurro infatti si è imposto10 km disul Mar, a Muggia, nel golfo di Trieste, con il tempo finale di 28:34. Dopo le tre settimane di allenamento in quota, sugli altipiani del Kenya, il vicentino – classe 1992, delle Fiamme Oro – si è preso quindi un importante successo, in una gara che ha visto finire alle sue spalle Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), capace di trovare il personale a 29:16, e Nekagenet Crippa (Esercito), terzo in 29:18 (PB). Al femminile invece, l’affermazione sul traguardo giuliano è andata all’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) in 32:53, nettamente davanti alla ruandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno, 33:35) e alla burundese Cavaline Nahimana (Libertas Runners Livorno, 33:42); con Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, in 34:23) e Anna Incerti ...

