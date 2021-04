AstraZeneca consigliato agli over 60 ma non nel Lazio: ieri somministrate 50 dosi agli under 30 (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute, come ormai ben sappiamo, ha raccomandato la somministrazione di AstraZeneca agli over 60. Ovviamente in merito non c’è alcun divieto, però studi hanno dimostrato che le dosi di questo vaccino sarebbe meglio non somministrarle agli under 60. Il Lazio però, a quanto riportano i dati diffusi dal governo, continua a vaccinare persone con età inferiore ai 60 anni con le dosi di AstraZeneca. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca per under 60 nel Lazio: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugno AstraZeneca agli over 60: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute, come ormai ben sappiamo, ha raccomandato la somministrazione di60. Ovviamente in merito non c’è alcun divieto, però studi hanno dimostrato che ledi questo vaccino sarebbe meglio non somministrarle60. Ilperò, a quanto riportano i dati diffusi dal gno, continua a vaccinare persone con età inferiore ai 60 anni con ledi. Leggi anche: Vaccinoper60 nel: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugno60: ...

