Amstel Gold Race 2021 | Wout van Aert trionfa per millimetri su Tom Pidcock Settimo Sbaragli

(Di domenica 18 aprile 2021) Qualche giorno fa alla Freccia del Brabante Tomera riuscito a beffare in volatavan. All’però arriva il riscatto per il fenomenale belga della Jumbo-Visma: trionfo al photofinish per il belga, dopo una lunghissima attesa e un verdetto assegnato davvero per. Ennesimo colpaccio di una carriera che sta diventando sempre più meravigliosa, un palmares da sogno nonostante i soli 26 anni. Quest’anno, in via del tutto eccezionale, la grande classica neerlandese si è svolta su un circuito di 17 chilometri da ripetere dodici volte, comprendente tre strappi: il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. Proprio nella prima tornata è andata via la fuga di giornata, con dieci uomini all’attacco: Edward Theuns (Trek – Segafredo), ...