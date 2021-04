Amici 20 | il giudice attacca duramente Raffaele | “Non è un mimo”

(Di domenica 18 aprile 2021)20 ieri ha riservato grandi esibizioni e emozioni ma anche qualche critica pesante. stavolta per. Un, infatti, non è rimasto per nulla soddisfatto dall’interpretazione di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Negli ultimi anni ha partecipato anche ad alcuni talent show in qualità di, come ad esempio a "Star Academy" nel 2011 e, più recentemente, ad "Celebrities" nel 2019. Soltanto ieri ...Ildel talent di Canale 5 non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un pianto a dirotto. ...De Martino è uno dei giudici che quest'anno è tenuto a decidere chi degli allievi di...Amici 20 ieri ha riservato grandi esibizioni e emozioni ma anche qualche critica pesante. stavolta per Raffaele. Un giudice, infatti, lo ha stroncato ...Martina Maliddi è l’eliminata della quinta puntata del serale di Amici. La ballerina è stata al centro delle polemiche sin dagli ...