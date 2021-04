UFO | video confermato dal Pentagono

Leggi su computermagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Sull’esistenza degli Ufo si parla praticamente da sempre. Area 51, esperimenti segreti: nei decenni si è parlato tantissimo di questo argomento e sedicenti studiosi o semplici curiosi più di una volta hanno tentato di spacciare per veridi oggetti volanti non identificati. Ufo (Adobe Stock)Per una volta, però, è direttamente ila validare alcunirealizzati dalla Marina Militare degli Stati Uniti, che immortalano un misterioso oggetto volante “a forma piramidale” volare nel cielo. Ufo, non è detto che si tratti di alieni Oggetto volante non identificato (Adobe Stock)Di questi, uno in particolare è quello che vedete a fondo pagina e che ha destato particolare curiosità. LEGGI ANCHE >>> Amazon, servizio (sempre più) completo “Posso confermare che le foto dei ...