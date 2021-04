Tari | aree produttive escluse Confindustria vince battaglia | Papalini | ' Ingiustizia rimossa'

(Di sabato 17 aprile 2021) PESARO -ffa dei rifiuti sullenone un soddisfatto presidenterilancia: 'Ora pronti a collaborare con i Comuni'. In sostanza, per quanto riguarda le ...

PESARO - Tariffa dei rifiuti sulle aree non produttive: vince Confindustria e un soddisfatto presidente Papalini rilancia: «Ora pronti a collaborare con i Comuni». In sostanza, per ...Sotto la tagliola della Tari retrattiva sono finiti in diversi: dall’ex presidente di Confindustria Paolo Andreani, alla Profilglass, sino ad arrivare alla Saint Andrews, tanto per citare le aziende p ...