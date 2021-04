Supercashback | assurdo | scoperta choc in queste ore

(Di sabato 17 aprile 2021)in Italia inore: c’è unache fa infuriare tutti gli utenti Non sono stati presi ancora provvedimenti al momento contro i famigerati furbetti del cashback, e nel frattempo questi si sentono ancora in diritto di agire nel modo più sconsiderato possibile pur di accumulare e accumulare operazioni utili per i L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Supercashback assurdo

Inews24

"Riteniamo- scrive tra l'altro Meloni - che davanti al perdurare dell'emergenza sanitaria, ...delle transazioni e arrivare trai 100.000 italiani che avranno diritto alda 1.500 ...... non solo va annullato il, ma chiede al premier, in una lettera, la sospensione del ... 'Riteniamo- scrive tra l'altro Meloni - che davanti al perdurare dell'emergenza sanitaria, ...10 aprile 2021 a. a. a. Super cashback, ci vogliono 227 transazioni per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus da 1.500 euro. L'iniziativa, come ormai noto, rientra nel programm ...La possibilità di ottenere un rimborso e soprattutto il super bonus cashback dal valore di 1.500 euro, infatti, fa gola a molti. Ne è un chiaro esempio quanto scoperto a Poggibonsi, in provincia di Si ...