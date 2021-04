Smalling, il tweet dopo la rapina in villa: 'Spero che queste persone trovino un modo più significativo di vivere' (Di sabato 17 aprile 2021) 'Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) 'Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa.chepossano trovare unpiùperle ...

Advertising

leggoit : Smalling, il tweet dopo la rapina in villa: «Spero che queste persone trovino un modo più significativo di vivere» - 1926_cri : RT @perchetendenza: 'Forza Chris': Per le risposte a questo tweet del difensore della Roma Chris Smalling, che ieri è stato vittima di una… - spagliarini65 : RT @perchetendenza: 'Forza Chris': Per le risposte a questo tweet del difensore della Roma Chris Smalling, che ieri è stato vittima di una… - perchetendenza : 'Forza Chris': Per le risposte a questo tweet del difensore della Roma Chris Smalling, che ieri è stato vittima di… - siamo_la_Roma : ?? Il pensiero di #Smalling (TWEET) ?? Dopo il furto subito la scorsa notte ?? Il ringraziamento per il supporto… -