Serie A, le partite di oggi e domani: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di sabato 17 aprile 2021) oggi alle 15:00 inizia la 31^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 31^ giornata del campionato di calcio di Serie A, con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona e si chiuderà domenica sera alle 20:45 con il posticipo Napoli-Inter. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV Sabato 17 aprile Crotone-Udinese ore 15 (Sky Sport 253) Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Renato Zaccarelli Sampdoria-Verona ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252) Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021)alle 15:00 inizia la 31^ giornata del campionato diA 2020/2021: ecco a che ora evedere lein TV e. Iniziaalle 15:00 la 31^ giornata del campionato di calcio diA, con gli anticipi Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona e si chiuderà domenica sera alle 20:45 con il posticipo Napoli-Inter. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV Sabato 17 aprile Crotone-Udinese ore 15 (Sky Sport 253) Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Renato Zaccarelli Sampdoria-Verona ore 15 (Sky SportA 202, Sky Sport 252) Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini ...

