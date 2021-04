Sampdoria - Verona 3 - 1 | i blucerchiati vincono in rimonta sugli scaligeri

(Di sabato 17 aprile 2021)si sfidano in uno scontro diretto di centro classifica allo stadio Marassi. Il match, valido per la 31esima giornata di Serie A , viene sbloccato da Lazovic al 13', che su punizione ...

Latorna alla vittoria in campionato e lo fa grazie ad una spettacolare rimonta. La compagine blucerchiata infatti, dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo contro unsin lì ottimo, ...Commenta per primo- Hellas3 - 1 Silvestri 5,5 : bravo a distendersi sul destro di Verre, non può nulla sulla sassata di Jankto, mentre è strepitoso qualche istante dopo sempre sul centrocampista ceco ...ROMA, 17 APR - Sampdoria batte Verona 3-1 (0-1) nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I gol: nel primo temp ...Serie A, i risultati degli anticipi della 31.a giornata: Crotone-Udinese 1-2, Samp-Verona 3-1 La Serie A giunge alla 31.a giornata, la 12.a del girone di ritorno. Alle 15:00 si sono giocate due sfide ...