Quanto è green il gas? È battaglia... e l'Europa rinvia (di G. Lonardi)

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 aprile 2021) (di Giorgio) Inè scoppiata la guerra del. Per ora si tratta di un conflitto sordo, sotterraneo, che la Commissione cerca di sopire per evitare una spaccatura fra i Paesi dell’Est e il resto dell’Unione. La tattica di Bruxelles, svelata dall’agenzia Reuters che ha letto una bozza di documento datata 14 aprile, è semplice: rimandare ogni decisione, prevista inizialmente per il 21 aprile, all’ultimo trimestre dell’anno. E sperare che nel frattempo si trovi un compromesso. Non sarà facile perché il blocco orientale vuole che il metano abbia l’etichettae sostituisca il carbone. E che tutto avvenga con molta calma, non necessariamente entro il 2025 come auspicherebbe la Commissione. Lo scontro, insomma, riguarda la cosiddetta tassonomia europea della finanza sostenibile, un sistema di ...