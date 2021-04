Pioli | “Scamacca? Giovane molto forte e di prospettiva”

(Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, è andato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, parole anche su, attaccante rossoblù che, come vi abbiamo raccontato, è nella lista del Milan e della Juve.le piacerebbe allenarlo? “promettente, con caratteristiche delineate, sicuramente è un giocatoree di”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...pronto ad entrareha fiducia in Leao Sul rinnovo di Donnarumma il tecnico svicolapoi ... Continuiamo a lavorare secondo i nostri principi ) il tecnico rossonero loda, avvicinato ...Stefanopresenta la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia. SULLA SFIDA CONTRO ... SUE SE GLI PIACREBBE ALLENARLO IN FUTURO : 'E' un giovane molto promettente. Grande ...Pioli, nella conferenza pre Milan-Genoa, ha parlato di un attaccante della squadra ligure e osservato speciale in ottica mercato ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa.