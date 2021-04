Pd: Letta, ‘non sarò un segretario da slide’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Non sarò un segretario da slide, ma in questo momento sono molto importanti, c’è tutta la documentazione uscita” dai vademecum per i Circoli. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Nonunda slide, ma in questo momento sono molto importanti, c’è tutta la documentazione uscita” dai vademecum per i Circoli. Lo ha detto Enricoall’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Con Berlusconi non escludo alleanze. Siamo alleati con Berlusconi in Europa. Enrico Letta #piazzapulita… - Agenzia_Ansa : Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: 'Non ho parole'. Nuova lite fra il leader del Pd e il leader della L… - FrancescoLollo1 : Le priorità del #Pd di #Letta? #Ong e #IusSoli, non tutte quelle categorie messe in ginocchio dalla crisi economica… - peaceforitaly : RT @NatMarmo: Letta: Conte caduto come me per colpa di Renzi. Nel tuo caso, Enrico, non è vero. In ogni caso #GrazieRenzi ?? - nichil_enzo : @chiadegli ...se l'ha già letta perché fa delle inutili domande? La verità non è mai una sola. Quando sarà il premi… -