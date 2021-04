Pd: Letta, 'con Agorà possibile svolta di cui abbiamo bisogno' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sulle Agorà inizia un percorso che parte nei prossimi giorni. Chiederò a tanti di darmi una mano ed essere dentro a questa avventura comune. Questo lavoro sulle Agorà ci consentirà di dare quella svolta di cui abbiamo bisogno". Lo dice Enrico Letta nella replica all'assemblea Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sulleinizia un percorso che parte nei prossimi giorni. Chiederò a tanti di darmi una mano ed essere dentro a questa avventura comune. Questo lavoro sulleci consentirà di dare quelladi cui". Lo dice Enriconella replica all'assemblea Pd.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Con Berlusconi non escludo alleanze. Siamo alleati con Berlusconi in Europa. Enrico Letta #piazzapulita… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - gennaromigliore : Ripariamo #Napoli dai danni degli ultimi 10 anni e rilanciamo su lotta alla povertà educativa (e quindi alla crimin… - OSVLDOPIERO : 'ITALIA NEL PARLAMENTO EU CON IL DEGNO COMPAGNO DI MERENDE!!!!QUESTA E' LA VERA VERGOGNA UNA MEGA MACRO VERGOGNA!!!… - zazoomblog : Pd: Letta ‘con digitale possibile fare rivoluzione politica’ - #Letta #digitale #possibile -