Monza, code e assembramenti all'ospedale per ricevere la seconda dose del vaccino. Gli anziani (prenotati) restano in piedi (Di sabato 17 aprile 2021) anziani in coda e caos questa mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dove più di un centinaio di persone, per la stragrande maggioranza over 80, erano stati convocate per ricevere la seconda dose del vaccino. Al loro arrivo gli anziani e i loro accompagnatori si sono trovati in una fila improvvisata, senza tagliandi per regolarne l'ordine, se non in prossimità del momento dell'iniezione vera e propria. Risultato: persone accalcate e assembrate senza sufficienti posti per sedersi e nervosismo generale. Tanto che alcuni degli over 80 presenti hanno raccontato di essersi sentiti rinfacciare dal personale la incapacità di stare in coda. "Qualcuno tra gli infermieri a dire il vero si è anche scusato – ha raccontato a ilfattoquotidiano.it una donna che ...

