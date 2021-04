L'intervista al capo di Pfizer dice molto sul capitalismo (Di sabato 17 aprile 2021) Ma che stupenda intervista di Federico Fubini al capo di Pfizer, sul Corriere della Sera. Procuratevela, leggetela. Si chiama Albert Bourla, è greco ed ebreo, parla inglese alla greca, la madre sottrasse la famiglia allo sterminio corrompendo un ufficiale nazista a Salonicco e per il vaccino ha rifiutato i contributi lauti offerti dallo Stato, “poi lo Stato controlla, e giustamente, ma io volevo che i nostri scienziati fossero completamente liberi: è così che hanno salvato il mondo in tre mesi”. Accordi commerciali di Pfizer con BioNTech? Una stretta di mano e un paio di mesi dopo un contrattino di due pagine, invece che le solite mille. Scienziati ebrei e turchi musulmani lavorano insieme? Certo. E abbiamo scelto Israele per testare il tutto? Certo. Israele è piccolo, ma significativo, i risultati sul cambiamento di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Ma che stupendadi Federico Fubini aldi, sul Corriere della Sera. Procuratevela, leggetela. Si chiama Albert Bourla, è greco ed ebreo, parla inglese alla greca, la madre sottrasse la famiglia allo sterminio corrompendo un ufficiale nazista a Salonicco e per il vaccino ha rifiutato i contributi lauti offerti dallo Stato, “poi lo Stato controlla, e giustamente, ma io volevo che i nostri scienziati fossero completamente liberi: è così che hanno salvato il mondo in tre mesi”. Accordi commerciali dicon BioNTech? Una stretta di mano e un paio di mesi dopo un contrattino di due pagine, invece che le solite mille. Scienziati ebrei e turchi musulmani lavorano insieme? Certo. E abbiamo scelto Israele per testare il tutto? Certo. Israele è piccolo, ma significativo, i risultati sul cambiamento di ...

