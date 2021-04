L’atto di accusa dei pm al figlio di Grillo: “La ragazza costretta ad avere rapporti sessuali” (Di sabato 17 aprile 2021) Il figlio di Beppe Grillo, Ciro Grillo, indagato per violenza sessuale in concorso. Si sono concluse le indagini su Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, indagato per violenza sessuale di gruppo insieme con altre tre persone. Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, indagato per violenza sessuale di gruppo Ciro, il figlio diciannovenne di Beppe Grillo, è finito nel registro degli indagati per un caso di violenza di gruppo. A sporgere la denuncia è stata una modella scandinava che ha denunciato i suoi aggressori. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo a carico di Ciro Grillo e tre suoi amici. La ricostruzione dei fatti in base alla testimonianza della modella La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021) Ildi Beppe, Ciro, indagato per violenza sessuale in concorso. Si sono concluse le indagini su Cirodi Beppe, indagato per violenza sessuale di gruppo insieme con altre tre persone. Cirodi Beppe, indagato per violenza sessuale di gruppo Ciro, ildiciannovenne di Beppe, è finito nel registro degli indagati per un caso di violenza di gruppo. A sporgere la denuncia è stata una modella scandinava che ha denunciato i suoi aggressori. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo a carico di Ciroe tre suoi amici. La ricostruzione dei fatti in base alla testimonianza della modella La ...

news_mondo_h24 : L’atto di accusa dei pm al figlio di Grillo: “La ragazza costretta ad avere rapporti sessuali” - nuovaradio1485 : Il leader della #Lega Matteo Salvini, rinviato a giudizio per il caso @OpenArms dal gup di Palermo, Lorenzo Jannell… - paolorm2012 : Afferrata per i capelli, ubriacata a forza e violentata. Ecco l'atto di accusa del pm nei confronti del figlio di B… - paolorm2012 : Afferrata per i capelli, ubriacata a forza e violentata. Ecco l'atto di accusa del pm nei confronti del figlio di B… - umanitalibera : RT @GeMa7799: Afferrata per i capelli, ubriacata a forza e violentata. Ecco l'atto di accusa del pm nei confronti del figlio di Beppe Grill… -

Ultime Notizie dalla rete : L’atto accusa 17:07 Ecco perché in Sicilia truccavano i dati Covid, l'atto d'accusa del gip AGI - Agenzia Italia