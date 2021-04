La Via Campesina e la lotta contadina (Di sabato 17 aprile 2021) La Via Campesina è un movimento internazionale che si batte per l’affermazione dei diritti dei contadini per l’autodeterminazione alimentare. É la posizione di chi si rifiuta di far parte della globalità, che sia di tipo economico o politico. Poichè tutte le popolazioni hanno il diritto ad una coltivazione sostenibile, che rispetti l’ambiente e che sia Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) La Viaè un movimento internazionale che si batte per l’affermazione dei diritti dei contadini per l’autodeterminazione alimentare. É la posizione di chi si rifiuta di far parte della globalità, che sia di tipo economico o politico. Poichè tutte le popolazioni hanno il diritto ad una coltivazione sostenibile, che rispetti l’ambiente e che sia

GnamTasty : RT @giornaledelcibo: Oggi è la 25^ Giornata Internazionale della lotta contadina, una ricorrenza voluta dal Movimento Internazionale dei Co… - giornaledelcibo : Oggi è la 25^ Giornata Internazionale della lotta contadina, una ricorrenza voluta dal Movimento Internazionale dei… - passettoancona : Cosa significa oggi battersi per i diritti dei contadini? L’esempio de La Via Campesina - FGarbarino : RT @assorurale: #21Aprile2021 Qualsiasi lotta, in qualsiasi parte del mondo, per la #sovranitàalimentare è la nostra lotta! ?? Solidarietà a… - ECVC1 : RT @assorurale: #21Aprile2021 Qualsiasi lotta, in qualsiasi parte del mondo, per la #sovranitàalimentare è la nostra lotta! ?? Solidarietà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Campesina Incontri tra movimenti o tra leader Marcos raccontò che in quei mesi avevano ricevuto delegazioni da varie parti del mondo e che ai membri di Via Campesina dissero: "L'incontro tra leader per noi non vale niente. Nemmeno la foto che ...

'Se l'Ue vuole puntare sulla sostenibilità deve aiutare i piccoli agricoltori, non l'agrobusiness' È l'appello del Coordinamento europeo Via Campesina (Ecvc), Ong che riunisce le associazioni di piccoli agricoltori e quelli del settore biologico. Nella settimana che precede la Giornata ...

La Via Campesina e la lotta contadina Periodico Daily - Notizie Sem Terra brasiliani, 25 anni fa il massacro peggiore. Oggi studio, resistenza e alberi da piantare 25 anni dopo, il ricordo della strage di Eldorado do Carajás, la pagina più terribile della guerra dei latifondisti contro il Movimento dei senza terra, è ancora dolorosamente vivo. È IL 17 APRILE 199 ...

La battaglia epocale dei contadini indiani La giornata internazionale della lotta contadina, che ricorda il massacro di 19 contadini avvenuto il 17 aprile del 1996 nello stato brasiliano del Parà, vede quest’anno come protagonisti gli agricolt ...

