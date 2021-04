La disfida su Rousseau

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 aprile 2021) non è una disputa filosofica. Trattasi più modestamente della contesa pratica, non priva di risvolti venali, tra il M5S e la nota piattaforma che ne ha accompagnato la parabola, oggi in capo a Davide Casaleggio, figlio del cofondatore visionario del movimento, a fianco di Beppe Grillo. Difficile fare previsioni sull’esito del braccio di ferro. I più informati pronosticano una imminente rottura. Come accennato, la questione è ingarbugliata, si intrecciano interessi personali, economici, politici e il tutto è avvolto in quell’alone di mistero che contrassegna le dinamiche ai vertici del M5S, a dispetto della originaria retorica della trasparenza (chi rammenta più l’enfasi sullo streaming come pratica sistematica e qualificante del movimento?). Profili che non appassionano. Al netto di essi, merita invece qualche riflessione in punto di principio. Primo. È indubbio che le tecnologie ...