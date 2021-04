iOS 14 5 | dopo la ricalibrazione su iPhone 11 la salute della batteria cresceHDblog it

Advertising

gigibeltrame : iOS 14.5, dopo la ricalibrazione su iPhone 11 la salute della batteria cresce #digilosofia - HDblog : iOS 14.5, dopo la ricalibrazione su iPhone 11 la salute della batteria cresce - NeoEnigma : #iOS 14.5 migliora la durata della batteria dopo aver effettuato la ricalibrazione sugli iPhone 11 | iSpazio - ispazio : iOS 14.5 migliora la durata della batteria dopo aver effettuato la ricalibrazione sugli iPhone 11… - SkorpionBot : iOS 14.5 migliora la durata della batteria dopo aver effettuato la ricalibrazione sugli iPhone 11… -

Ultime Notizie dalla rete : iOS dopo

iPhone Italia

Tra le novità introdotte dalla beta 6 di14.5 (che nel frattempo è arrivato alla beta 8 ) c'è anche un sistema di ricalibrazione della ...aver installato l'update, l'avvio del processo sarà ...Il mondo della pubblicità digitale è rimasto abbastanza scosso , anche perchéApple anche ... sempre più lunga, di joypad, i controller per videogiochi compatibili con i suoi apparecchi. ...Ancora novità per Whatsapp: su iOS rilasciato un nuovo aggiornamento che migliora sensibilmente la fruizione delle immagini in piattaforma ...La ricalibrazione della batteria per gli iPhone 11 introdotta dalla beta 6 di iOS 14.5 a quanto pare comporta un aumento della stima relativa allo stato di salute della stessa.