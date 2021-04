Inter, Hakimi: “Tutto sul mio futuro nerazzurro. Scudetto? Vicini, ma restiamo concentrati” (Di sabato 17 aprile 2021) Scudetto? Ne parliamo con rispetto, sapendo di non aver ancora vinto. Queste le parole di Achraf Hakimi, Intervenuto in merito al finale di stagione che l'Inter si trova a dover affrontare per conquistare lo Scudetto. L'esterno marocchino è stato molto chiaro rispetto all'obiettivo principale dell'annata sportiva nerazzurra, analizzando anche il suo futuro nella franchigia Interista. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'Intervista esclusiva realizzata ai microfoni de La Repubblica: "Dicono che non siamo bellissimi da vedere? Una partita non è un film - replica Hakimi - nel calcio conta fare gol e non prenderne, vincere e arrivare primi nelle competizioni. Domenica contro il Napoli sarà molto importante. Il mio ruolo?Con tre ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021)? Ne parliamo con rispetto, sapendo di non aver ancora vinto. Queste le parole di Achrafvenuto in merito al finale di stagione che l'si trova a dover affrontare per conquistare lo. L'esterno marocchino è stato molto chiaro rispetto all'obiettivo principale dell'annata sportiva nerazzurra, analizzando anche il suonella franchigiaista. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un'vista esclusiva realizzata ai microfoni de La Repubblica: "Dicono che non siamo bellissimi da vedere? Una partita non è un film - replica- nel calcio conta fare gol e non prenderne, vincere e arrivare primi nelle competizioni. Domenica contro il Napoli sarà molto importante. Il mio ruolo?Con tre ...

