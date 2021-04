I programmi in tv oggi, 18 aprile 2021: film e intrattenimento (Di domenica 18 aprile 2021) Su Rai Tre Che tempo che fa, su Sky Cinema Colpo d’amore. Guida ai programmi Tv della serata dell’11 aprile 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 18 aprile 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 La vendetta di un uomo tranquillo. Dopo una rapina andata male, Curro è condannato a otto anni di carcere. La sua compagna Ana si avvicina frattanto al taciturno José. Quattro premi Goya per uno dei titoli di punta del nuovo cinema thriller spagnolo. Su Rai Movie dalle 21.10 La leggenda di un amore ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) Su Rai Tre Che tempo che fa, su Sky Cinema Colpo d’amore. Guida aiTv della serata dell’11Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 La vendetta di un uomo tranquillo. Dopo una rapina andata male, Curro è condannato a otto anni di carcere. La sua compagna Ana si avvicina frattanto al taciturno José. Quattro premi Goya per uno dei titoli di punta del nuovo cinema thriller spagnolo. Su Rai Movie dalle 21.10 La leggenda di un amore ...

TvTalk_Rai : Oggi è sabato e non è sabato senza #tvtalk! Si parlerà di cronaca in Tv, di programmi leggeri e di confessioni. Ore… - CarloCalenda : Ci confronteremo sui programmi con apertura e reciproca disponibilità. Iniziamo oggi con webinair su piano rifiuti. - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 18 aprile 2021: film e intrattenimento - SMannapoli : @Macripeda @FabioRamarro @Carmen24583545 Ci sarebbe tanto da dire sugli errori e omissioni di questo programma che… - MaxBernardini : @Chattesurletoit Credo si debba prendere atto che qualcosa, nella percezione del sacro, è profondamente mutato. Neg… -