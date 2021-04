I numeri in chiaro Sebastiani | «Livelli di contagio elevati in una provincia su quattro Questi dati non giustificano le riaperture» – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 17 aprile 2021) In Italia, nelle ultime 24 ore, sono 15.370 i nuovi casi di infezione da Coronavirus. Ieri erano stati 15.943, secondo idiffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, con un tasso di positività che cala leggermente, da 4,8% a 4,6%. Sono invece 310 i decessi (ieri 429), per un totale di 116.676 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I pazienti ricoverati con sintomi sono in tutto 27.440. Di, 3.340 sono in terapia intensiva (ieri 3.366). Guardando agli ingressi giornalieri in rianimazione il dato di oggi è in calo, 163 contro 199 di ieri. L’analisi deiepidemiologici Per quanto riguarda iepidemiologici dell’ultima settimana, il matematico Giovannispiega a Open che «l’aspetto preoccupante è la curva del, che sta cambiando: ...