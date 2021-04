Gestire i big data che arrivano dallo spazio è un business sempre più redditizio (Di sabato 17 aprile 2021) Sembrerà un’esagerazione, ma qualche giorno fa due avvenimenti del tutto slegati fra loro hanno raccontato, come una fotografia istantanea, uno scorcio del nostro futuro. Lo scorso 31 marzo, Sony ed Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Itc, hanno vinto una gara pubblica dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per fornire il servizio di archiviazione dei dati spaziali provenienti dal programma Copernicus dell’Esa e della Commissione europea. La gara, che prevede un importo iniziale di due milioni di euro per 18 mesi, riguarda il sistema Long term data archive service (Tla), per la conservazione nei prossimi cento anni delle informazioni provenienti dalle coppie di satelliti Sentinel 1, 2 e 3 del programma Copernicus. Pochi giorni dopo, Amazon Prime Video ha reso disponibile, a quarant’anni dalla sua prima messa in onda, Conan – Il ragazzo del futuro, ... Leggi su wired (Di sabato 17 aprile 2021) Sembrerà un’esagerazione, ma qualche giorno fa due avvenimenti del tutto slegati fra loro hanno raccontato, come una fotografia istantanea, uno scorcio del nostro futuro. Lo scorso 31 marzo, Sony ed Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Itc, hanno vinto una gara pubblica dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per fornire il servizio di archiviazione dei dati spaziali provenienti dal programma Copernicus dell’Esa e della Commissione europea. La gara, che prevede un importo iniziale di due milioni di euro per 18 mesi, riguarda il sistema Long termarchive service (Tla), per la conservazione nei prossimi cento anni delle informazioni provenienti dalle coppie di satelliti Sentinel 1, 2 e 3 del programma Copernicus. Pochi giorni dopo, Amazon Prime Video ha reso disponibile, a quarant’anni dalla sua prima messa in onda, Conan – Il ragazzo del futuro, ...

Advertising

deweytango : @PaolaPaola1973 Ovviamente le leve per gestire la potenza di Big Alice. #Snowpiercer - _foolish_v : @91AVOCADO Vuoi il big account e poi non lo sai manco gestire ? - argentofisico : Scommetto che i tg correranno a denunciare lo scandalo ... hahaha > mezzo miliARDO di dollari per gestire la crisi… - Steve__Carboni : @nonleggerlo Non so se ha il carattere per gestire il gruppo di una big - FootballAndDre1 : Il Milan va in champions facile. Basta vedere il calendario. Genoa e Sassuolo in casa, sono 6 punti. E le altre ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestire big Robo: ecco il dispositivo che analizza i consumi elettrici in tempo reale ... sapere in anticipo se la luce sta per saltare e ricevere consigli personalizzati per gestire ... Portando i vantaggi dei Big Data a livello di singola fornitura , NeN riesce - per prima in Italia nel ...

Moto Gp, Doha: Rossi a caccia di punti e cautela di Viñales. Le strategie dei piloti In mezzo tutti gli altri big della Moto Gp 2021 che, in attesa che torni , vedono nello spagnolo ... È importante per poter gestire meglio le gomme nel corso della gara, siamo costretti a migliorare da ...

Con Allfunds i fondi online sbarcano su Euronext Il debutto alla Borsa di Amsterdam della più grande piattaforma di distribuzione di fondi comuni è previsto per il 23 aprile; forchetta di prezzo tra 10,50 e 12 euro per azione ...

I tifosi delle big europee uniti contro Agnelli: "Con la sua avidità illimitata vuole dissanguarci" La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle vostre fantasie o finanziare la vostra avidità illimitata'. Come riporta R ...

... sapere in anticipo se la luce sta per saltare e ricevere consigli personalizzati per... Portando i vantaggi deiData a livello di singola fornitura , NeN riesce - per prima in Italia nel ...In mezzo tutti gli altridella Moto Gp 2021 che, in attesa che torni , vedono nello spagnolo ... È importante per potermeglio le gomme nel corso della gara, siamo costretti a migliorare da ...Il debutto alla Borsa di Amsterdam della più grande piattaforma di distribuzione di fondi comuni è previsto per il 23 aprile; forchetta di prezzo tra 10,50 e 12 euro per azione ...La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle vostre fantasie o finanziare la vostra avidità illimitata'. Come riporta R ...