Gargano | “Napoli-Inter? il mio cuore e azzurro A Pechino ci fu la presenza di una mano nera…”

(Di sabato 17 aprile 2021) Walterex centrocampista delha parlato della sfida con l’e della sua esperienza in. Ai microfoni di fanPage il cognato di Hamsik ammette di tifare per gli azzurri e rivela un retroscena su Mazzoleni e la finale di Supercoppa adel 2012. “Per il, squadra per la quale batte il mio, sarà durissima. Ma devono provarci perché è ancora possibile riuscire a ottenere una qualificazione in Champions League, qualcosa di fondamentale a livello sportivo ed economico. E poi l’ha molto vantaggio, anche se è chiaro che Conte non vorrà certamente lasciare nulla al caso. I miei anni a? Indimenticabili. Vorrei tanto che tornassero in Champions per, quando sarà possibile, riempire di nuovo ...

Walterha parlato del big match di domani sera tra- Inter Il doppio ex die Inter Walter, ha rilasciato un'intervista a Fanpage dove ha parlato del match di domani tra azzurri e nerazzurri e non solo.- INTER - "Chi tiferò? Io preferirò sempre il ...