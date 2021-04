Funerale principe Filippo | il programma

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – Buckingham Palace ha diffuso ilcon il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, si svolgerà ildel. Entro le 15.15 (ora italiana) nel cortile superiore, il Quadrangolo, si schiereranno la Household Cavalry e le Foot Guards, insieme ad altre rappresentanze di unità militari che avevano un legame con il duca di Edimburgo.A partire dalle 15.20, i membri della famiglia reale e della famiglia diche non prenderanno parte alla processione percorreranno in auto il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio. Alle 15.40 le bande militari presenti sul Quadrangolo smetteranno di suonare e il feretro verrà posto sulla Land Rover utilizzata per la processione. I membri della famiglia reale che ...