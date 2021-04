Fedez | il bacio spopola sui social | non è con Chiara Ferragni

(Di sabato 17 aprile 2021) Un video che riprendedurante unsta facendo il giro del web. A incuriosire è il fatto che dall’altra parte non ci siaUnappassionato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

V3rox__ : Perché Fedez e Luis Sal si sono baciati? Il video è virale, vi spieghiamo il motivo - webbohit : Perché Fedez e Luis Sal si sono baciati? Il video è virale, vi spieghiamo il motivo - Novella_2000 : Scatta il bacio sulle labbra tra Fedez e Luis Sal durante una diretta (VIDEO) - Nuccia66504207 : @Fedez Qndo si dice la verità si ha la depressione post partum! Ciao da Berlino bella famiglia. Denunciate le anghe… - LillLuix : tutti che parlano del bacio di @saluis97 e @Fedez, ma voglio parlare di quello di @DarioMoccia e panetti? -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez bacio

BlogLive.it

Il mese scorso due ragazzi si danno unin metropolitana a Roma. E per questo vengono ... "Sì, devo ringraziaree Chiara Ferragni, Elodie, Mahmood, Michele Bravi, Tiziano Ferro e tanti altri ...... difendendo la mamma perchél'aveva chiamata "La Ferri", aveva fatto in pochissimo tempo il giro del web. Poi quello delnon dato alla sorellina. Il motivo? Il piccolo Leo aveva male alla ...Un video che riprende Fedez durante un bacio sta facendo il giro del web. A incuriosire è il fatto che dall'altra parte non ci sia Chiara Ferragni ...Nel corso di una diretta sui social, Fedez e Luis Sal si baciano sulle labbra e il video fa il giro del web: ecco cosa è accaduto.