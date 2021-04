Dinner in the Sky | in Campania arriva il ristorante sospeso a 50 metri d’altezza

(Di sabato 17 aprile 2021)inla cena “sospesa” a 50. Un evento già diffuso in Europa che a luglio sbarca in. Si tratta del “in the Sky“, ila 50che ha fatto il giro del mondo e che dal 9 all’ 11 luglio arriverà a Benevento. Cena a 50L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dinner the

Teleclubitalia.it

Mangiare sospesi a 50 metri d'altezza per vedere, come avrebbe detto Enzo Iannacci, l'effetto che fa. Dopo il lago di Como e la città di Trani "insky", il ristorante selezionato da Forbes come il più insolito del mondo, presente in 70 Paesi, continua il suo giro d'Italia e si ferma a Benevento. Dal 9 all'11 luglio una piattaforma ...... raccontate e romanzate inCrown , il consorte reale aveva una insospettabile schiera di fan. ... secondo quanto raccontato nel libroat Buckingham Palace di Charles Olivier, era anche un ...Dal 9 all’11 luglio in Piazza Castello «Dinner in the sky», l’insolita esperienzadi mangiare ad alta quota. Ventidue commensali, i prezzi vanno da 89 fino a 159 euro ...Non viaggiava senza la sua padella elettrica. Amava gli spuntini serali, ma senza eccessi. Ecco la ricetta reale per una dieta da centenari ...