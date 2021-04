Dal Parco Tecnologico quattro test "per migliorare la nostra salute" (Di sabato 17 aprile 2021) "Attraverso la saliva possiamo conoscere tanto della nostra salute; e possiamo farlo da casa, in autonomia". Lo ha detto Silvia Gabba, specialista del Ptp Science Park nel presentare, ieri, nella sede ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) "Attraverso la saliva possiamo conoscere tanto della; e possiamo farlo da casa, in autonomia". Lo ha detto Silvia Gabba, specialista del Ptp Science Park nel presentare, ieri, nella sede ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato a Bruxelles una statua romana in… - GiovannaGpetri : Dal 2017 sta aspettando di diventare meritatamente Parco Nazionale. Un'area protetta di straordinaria bellezza e… - InfoAtac : #info #atac – Dal 7 aprile linea S04 attiva tra Parco di Centocelle (MC) e Termini. Orario: lunedì-venerdì: 7-10 e… - theunrealedo : @ironmanolan E finalmente oserei dire. Non fai morire la gente dal virus ma la fai morire di fame tenendo chiuso tu… - GardenRomaUGAI : RT @WWFitalia: Un progetto per la convivenza tra l'uomo e il #lupo Un corso ideato dal #WWF #Calabria in collaborazione con #Ispra, Parco N… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Parco Qui San Siro: dai vip alla guerriglia. Viaggio nella banlieue dei rapper La chiamano la strada dei calciatori: corre tra il parco di Trenno e lo stadio, ci abitano giocatori di Inter e Milan e lì un attico costa più di un ...ci viveva il bimbo di 2 anni ucciso di botte dal ...

Dal Parco Tecnologico quattro test "per migliorare la nostra salute" ... e "importanti in un momento in cui il cittadino ha difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie come ad esempio in questo particolare momento storico" come ha sottolineato l'ad del Parco, Andrea ...

Il Comune vende 5 auto usate del suo parco mezzi Non sono gioielli di famiglia, ma possono lo stesso rappresentare un’opportunità interessante. Il Comune di Colle mette in vendita all’asta a trattativa privata, cinque auto usate del suo parco mezzi ...

"Parco fotovoltaico a Boara, il Comune boccia l’impianto" È ufficiale la posizione del Comune di Rovigo nei confronti del parco fotovoltaico previsto a Boara Polesine: il progetto, fa sapere Coldiretti, è stato valutato non conforme alla pianificazione urban ...

La chiamano la strada dei calciatori: corre tra ildi Trenno e lo stadio, ci abitano giocatori di Inter e Milan e lì un attico costa più di un ...ci viveva il bimbo di 2 anni ucciso di botte...... e "importanti in un momento in cui il cittadino ha difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie come ad esempio in questo particolare momento storico" come ha sottolineato l'ad del, Andrea ...Non sono gioielli di famiglia, ma possono lo stesso rappresentare un’opportunità interessante. Il Comune di Colle mette in vendita all’asta a trattativa privata, cinque auto usate del suo parco mezzi ...È ufficiale la posizione del Comune di Rovigo nei confronti del parco fotovoltaico previsto a Boara Polesine: il progetto, fa sapere Coldiretti, è stato valutato non conforme alla pianificazione urban ...