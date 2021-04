Atalanta-Juventus, Gasperini: “Non è uno spareggio. CR7? Avrei preferito Dybala fuori. Io e Paulo a Palermo…” (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Gian Piero Gasperini.Atalanta-Juventus, out Cristiano Ronaldo: le ultime sulle condizioni del portogheseIl coach nerazzurro si è espresso così nel corso della rituale conferenza stampa pre match. In particolare, Gasperini si è soffermato sull'imminente match di Serie A tra l'Atalanta e la Juventus: "Non è uno spareggio, semmai uno spareggio sarà quello di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza. In campionato sarà una gara importante, ma poi rimangono sette match e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Tutti sono concentrati sulla propria gara, si è visto anche domenica scorsa. Per loro non arrivare in Champions sarebbe un bruttissimo risultato. Come ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Gian Piero, out Cristiano Ronaldo: le ultime sulle condizioni del portogheseIl coach nerazzurro si è espresso così nel corso della rituale conferenza stampa pre match. In particolare,si è soffermato sull'imminente match di Serie A tra l'e la: "Non è uno, semmai unosarà quello di Coppa Italia. In finale deve esserci un vincitore per forza. In campionato sarà una gara importante, ma poi rimangono sette match e 21 punti disponibili. I punti pesano sempre di più, ma in tutti i modi non sarà una partita definitiva. Tutti sono concentrati sulla propria gara, si è visto anche domenica scorsa. Per loro non arrivare in Champions sarebbe un bruttissimo risultato. Come ...

