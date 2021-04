Almanacco del 17-04-2021 ore 07 | 30

(Di sabato 17 aprile 2021)del giorno e anche il sabato non ci fermiamo mai anche con un po’ di coltivazione la voce ma ci sta di prima mattina e soprattutto di sabato e potremo dire di aver fatto i bagordi la sera prima ma non abbiamo fatto va bene Buon sabato 17 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’innocenzo vescovo di Tortona il nome Innocenzo di origine latina deriva dall’aggettivo innocenza il significato di innocente o persona che non nuoce dice il proverbio è un gran pittore quello che ritrarre se stesso al vero Sono una pioggia di Paola Perego Jennifer Garner Victoria Beckham e noi andiamo a fare subito gli auguri ai nostri nati di oggivediamo un po’ Rogers Insomma ce la facciamo eh ci abbiamo i nostri eventi di oggi ce la facciamo ce la facciamo Andiamo a fare a Cristina Loriana tanti auguri anche Manuela i più rapidi che ci hanno raggiunto ...

GROSSETO " Sabato 17 aprile, sant'Innocenzo vescovo, il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 19.59. Accadeva oggi: 1492 " Firma di un accordo fra Spagna e Cristoforo Colombo per un viaggio verso l'...GROSSETO " Venerdì 16 aprile, san Fruttuoso vescovo, Giornata mondiale contro la schiavitù infantile, il sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.58. Accadeva oggi: 69 " Vitellio diviene imperatore ...Venerdì interlocutorio in Lega Pro in attesa del weekend. Una sola ufficialità quest'oggi: in casa Virtus Verona il portiere Alessandro Giacomel ha rinnovato fino al ...VERONA - Un post sui social: «La costanza paga. Un altro sogno che si realizza. Resto a diposizione del mister». Se tutto va bene, Enrico Ruggeri debutterà da calciatore al ...